تنسيقية أساتذة التعاقد تحتج على الوزارة بمقاطعة برامج دعم التلاميذ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل تنسيقية أساتذة التعاقد تصعيدها ضد وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و ذلك بعد أن قررت مقاطعة كافة برامج الدعم التي برمجتها مديريات التعليم بالمملكة.

قرار تنسيقية أساتذة التعاقد بمقاطعة برامج الدعم التي أقرتها الوزارة لتحسين مستوى التلاميذ بمختلف المستويات، يأتي حسب التنسيقية كرد فعل احتجاجي على تجاهل الوزارة و الحكومة على حد سواء لملفهم المطلبي.

و يعتبر أساتذة التعاقد أن لجوء الوزارة لمثل هاته البرامج هو مجرد حلول ترقيعية، معلنين رفضهم المطلق لإدماج ما وصفوه ب”الغرباء” عن المؤسسات التعليمية لمشاركتهم الفضاء التربوي.

هذا و لوحت التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمزيد من التصعيد في ظل ما وصفوه بتعنت الجهات الوصية و كذا في ظل المتابعات القضائية لعدد من زملائهم المتابعين في قضايا مختلفة.

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