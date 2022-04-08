هندي يعود إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه

2022-04-08 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شهدت ولاية تاميل نادو الهندية مؤخرا حادثة غريبة، حيث عاد رجل إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه.

وفاجأ مورثي البالغ من العمر 55 عاما عائلته بعدما عاد لمنزله بعد مرور يوم كامل على دفنه، الأمر الذي تسبب بصدمة لأسرته.

وكان مورثي قد غادر إلى مدينة مجاورة ليعمل في حصاد قصب السكر، لكن عائلته تلقت اتصالا من شخص مجهول أعلمهم بالعثور عليه ميتا في محطة حافلات، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

ووفق الشرطة فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده.

وسلمت الشرطة الجثة لعائلته التي استكملت الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالة، وقامت بدفنه.

وتفاجأت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، حيث قال الابن للصحيفة الهندية: “لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. صدمت لسماع نبأ وفاة والدي بذات القدر الذي شعرت به عندما دخل إلى المنزل”.

وبحسب الشرطة فقد حدث لبس في هوية الجثة التي عثر عليها، وقد تم استخراجها لتشريحها لمعرفة الاسم الحقيقي للمتوفى، والوقوف على أسباب الوفاة.

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