بحكم قضائي.. الإستقلالي “ممدو” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بجهة الداخلة

2022-04-06 / 10:54 صباحًا
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع الإستقلالي ” ممدو الشين ” رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة واد الذهب ، بعد صدور حكم قضائي لدى المحكمة الادارية بأكادير، يوم أمس الثلاثاء، تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، يقضي ببطلان الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 3 يناير 2022 لمجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.

وكان الجمع الاستثنائي للغرفة تضمن المصادقة على النظام الداخلي للغرفة ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، حيث تمت المصادقة على النقط المدرجة ضمن جدول الأعمـــال من طرف أعضاء سبق لهم تقديم استقالاتهم من المكتب المسير للغرفة
و دون أن يتم عقد دورة استثنائية لإعادة إنتخابهم داخل المكتب.

وكان الإستقلالي ممدو الشين قد قاد معارضة كبيرة ضد خصمه وتمكن من إصطفاف أعضاء الى جبهته ، بالرغم أن الجانبين ينتميان لأحزاب الائتلاف داخل الحكومة .

وشكل الحكم القضائي الاداري وقف الجدال القائم بين الأغلبية والمعارضة، والعمل على تلبية انتظارات الحرفيين بجهة. الداخلة وادي الذهب بعد تداعيات جائحة كورونا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة…

2022-04-06 / 12:31 مساءً
Photo of ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل” الشهير

ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل”…

2022-04-06 / 12:29 مساءً
Photo of بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون الإضراب

بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون…

2022-04-06 / 11:44 صباحًا
Photo of بسبب “أسعار الأعلاف”.. مهنيو قطاع الدواجن يطالبون الحكومة بالدعم

بسبب “أسعار الأعلاف”.. مهنيو قطاع الدواجن يطالبون الحكومة بالدعم

2022-04-06 / 11:06 صباحًا
Photo of الأمطار الغزيرة تحول أوراش البيضاء المفتوحة لبرك من الأوحال

الأمطار الغزيرة تحول أوراش البيضاء المفتوحة لبرك من الأوحال

2022-04-06 / 10:24 صباحًا
Photo of اختتام موسم صيد الأخطبوط.. تفريغ أزيد من 11 ألفا و160 طن بالداخلة

اختتام موسم صيد الأخطبوط.. تفريغ أزيد من 11 ألفا…

2022-04-06 / 10:10 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. توقف حركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء- برشيد

يهم السائقين.. توقف حركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء-…

2022-04-06 / 9:40 صباحًا
Photo of في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ

في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ

2022-04-06 / 9:30 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-04-06 / 8:00 صباحًا
Photo of قبل نهاية المرحلة الثالثة.. “INDH” تستعرض 3 سنوات من المنجزات

قبل نهاية المرحلة الثالثة.. “INDH” تستعرض 3 سنوات من…

2022-04-06 / 12:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق