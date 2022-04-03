رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن تطلعاته بشأن سبتة ومليلية

هبة بريس - الرباط

أوضح الدبلوماسي والمدير السابق للمركز الوطني للاستخبارات الاسبانية (CNI) خورخي دزكالار أن المغرب “لن يتنازل أبدًا” عن تطلعاته بشأن سبتة ومليلية المحتلتين ، رغم أنه يعبر أحيانًا عن هذا الادعاء “صراحة” وفق ماجاء في حوار اجراه مع وكالة اوروبا بريس .

وأضاف ديزكلار في التصريح ذاته “أنه يجب على الحكومة الاسبانية أن تشرح بوضوح الاتفاق الذي توصلت إليه مع المملكة المغربية والذي تم الإعلان عنه من خلال الرسالة التي بعث بها الرئيس بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس ، والتي أيد فيها اقتراح الحكم الذاتي للصحراء. الأكثر “جدية ومصداقية وواقعية” لحل الصراع.

وبحسب دزكلار فان الاتفاق الاخير بين المغرب واسبانيا واعتراف هذه الاخيرة بجدية وواقعية المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء المغربية، لن يوقف – بحسبه – ما اسماها الطموحات المغربية بالثغرين المحتلتين .

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