نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الأحد إلى الثلاثاء

2022-04-02 / 5:11 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية ومحليا رعدية وتساقط ثلوج ورياح قوية ستهم عددا من أقاليم المملكة، ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 25 إلى 40 ملم) ستهم، بعد غد الاثنين ابتداء من الساعة الرابعة صباحا وإلى غاية الساعة الثامنة مساء عمالات وأقاليم أكادير إيدا-أوتنان وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها وآسفي والحوز والصويرة وأزيلال وبني ملال.

وأضافت المديرية أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم بعد غد الاثنين، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، عمالات وأقاليم المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والحسيمة والناظور ودرويش.

وستهم تساقطات ثلجية على ارتفاع يفوق 1800 متر (من 20 إلى 35 سم)، بعد غد الاثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وورززات وتارودانت.

وأشارت المديرية إلى أن رياحا قوية (من 75 إلى 95 كلم/س) ستهم، غد الأحد وبعد غد الاثنين، أقاليم الفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق-الفنيدق،

وأضاف ذات المصدر أن رياحا قوية (من 75 إلى 85 كلم/س) ستهم، بعد غد الاثنين، أقاليم فكيك وورزازت وتنغير والرشيدية وزاكورة.

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