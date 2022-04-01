“وضعية المرأة بين القانون و الواقع”.. محور ندوة بكلية تازة

هبة بريس

احتضنت قاعة المؤتمرات بالكلية متعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، أشغال مؤتمر دولي بعنوان “تأملات حول وضعية المرأة بين القانون و الواقع” ، من تنظيم المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات والأبحاث و محتبر الأبحاث القانونية والسياسية الاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والقضائية بكلية لحقوق المولى إسماعيل مكناس، مجلس جماعة تازة، هيئة المحامين بتازة، المرصد المغربي حول التطرف والعنف-الرباط، الجمعية المغربية للعلوم السياسية، groupe de recherche en géopolitique et sécurité globale /fsjes-uca/Marrakech.

وذلك يومي 30 و 31 مارس 2022، حيث جاء عقد هذا المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على قضاياها، وذلك من خلال عقد جلسات علمية وأنشطة موازية طيلة يومين وشارك في هذا المؤتمرات متدخلين أساتذة باحثين أكاديميين متخصصين ومهنيين ممارسين، أكثر من ستين مداخلة علمية تخللتها مداخلات لمشاركين من دولة المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، ودولة المملكة المتحدة، همت سبعة محاور مرتبطة بعنوان موضوع المؤتمر:

1:محور المرأة في المنظومة السياسية

2: محور المرأة في منظومة الوظائف والمهن القانونية المنظمة

3: محور المرأة في منظومة الشغل.

4: محور المرأه في منظومة قانون الأعمال والاقتصاد.

5: محور المرأة في المنظومة الجنائية

6: المرأة في منظومة القانون الدولي الخاص.

7: محور المرأة في المنظومة الأسرية والعقارية

وقد عرفت أشغال هذا المؤتمر الدولي نجاحا لقيمة النقاش العلمي الذي طبعه من خلال الطرح العلمي للمتدخلين والنقاشات والتفاعلات من طرف من الحضور.

وتم اختتام هذا المؤتمر برفع مجموعة من التوصيات تتمحور حول طرح الاقتراحات التي تهم تجاوز الإشكالات التي تطرحها النصوص القانونية حول وضعية المرأة وقراءة انعكاس ذلك على واقع المرأة.

كما تمت برمجة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمدينة تازة بهدف خلق تكامل بين الأنشطة العلمية، وذلك نتيجة إشراك مجموعة جمعيات تشتغل على هذه المجالات.

واختتم هذا المؤتمر الذي بحفل على شرف المرأة تم فيه تكريم مجموعة من النساء الفاعلات في مجالات مختلفة.

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