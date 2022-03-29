حكم مباراة الأسود.. محاسب بنكي لم تنهزم معه الفرق و المنتخبات المغربية

2022-03-29 / 12:19 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تجرى مساء اليوم مباراة الأسود و منتخب الكونغو الديمقراطية بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء و هي المباراة التي ستشهد حضورا جماهيريا قياسيا حيث بيعت كل التذاكر في ظرف قياسي.

و أعلنت الكاف و الفيفا عن طاقم تحكيم القمة المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث سيدير البوروندي ندابيهاوينيمانا باسيفيك المباراة، و سيساعده الكاميروني إلفيس نوبو والبوركينابي تياما سيدو والموريتاني بيدا دحان كحكم رابع.

و تم تعيين حكمي الفار من دولة بولندا، حيث سيتواجد البولنديان كوياتكوفسكي توماس وفرانكوفسكي بارتوس في تقنية حكم الفيديو المساعد.

و يعتبر البوروندي باسيفيك من بين أحد الحكام الشباب القادمين بقوة حيث بصم على مستوى جيد في المباريات الأخيرة التي تم تعيينها لها مما سمح له بنيل ثقة لجنة الحكام القارية التي منحته شرف قيادة مباراة حاسمة مؤهلة للمونديال.

يبلغ الحكم باسيفيك من العمر 36 سنة، والده كان حكما في بوروندي، بدأ مشوار كرة القدم كلاعب قبل أن يصبح حكما، نال الشارة الدولية سنة 2013 و أصبح أول حكم من بلاده يدير المواجهات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في بداية العام بالكاميرون، و هو يعمل كمحاسب في إحدى الأبناك بدولته.

قاد الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام مالاوي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، والتي آلت نتيجتها لصالح أسود الأطلس بهدفين لواحد سجلهما النصيري و حكيمي.

كما أدار ذات الحكم العديد من المواجهات لفريق الوداد الرياضي في منافسات دوري أبطال إفريقيا، آخرها مباراة الزمالك المصري التي جرت بملعب القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الوداد بهدف لصفر، سجله يحيى جبران من ضربة جزاء.

و سبق للحكم باسيفيك أن قاد مباراة المغرب وزامبيا في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون، في يناير 2021، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لواحد.

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