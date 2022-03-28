مجموعة ال7: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل “غير مقبولة”

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، أن دول مجموعة السبع اعتبرت، يوم الاثنين، أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل “غير مقبولة” وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتن “في مأزق”.

وقال هابك إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع، “جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن شرط روسيا انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة… مما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتن في مأزق”.

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