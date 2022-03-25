توزيع شواهد على المستفيدين من برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي

2022-03-25 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

أشرف منير حمو عامل عمالة مقاطعة عين الشق، الخميس 24 مارس 2022 بمقر عمالة عين الشق على توزيع شواهد خاصة بالتكوين على مجموعة من الشابات والشباب المستفيدين من برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.

جاء ذلك عقب ترأس عامل عمالة مقاطعة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للاجتماع العادي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وتدارس اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية، حصيلة المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية برسم سنة 2021. كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة تكوين المستفيدين من برنامج تحسين الدخل الاقتصادي للشباب لعمالة مقاطعة عين الشق.

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