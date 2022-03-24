اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
الصورة تعبيرية

فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك الغير

2022-03-24 / 5:51 مساءً
0

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بملك الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما رفقة أشخاص آخرين على الهجوم على مقهى شعبي بحي المرجة بمدينة فاس، لأسباب تتعلق بتصفية حسابات، حيث قام أحد المشتبه فيهم بالاعتداء على مسير المقهى بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يلحقوا خسائر مادية بمشتملاته بواسطة السلاح الأبيض، وهي الوقائع التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، وذلك قبل أن يتبين أن أحد الموقوفين يشكل موضوع شكاية في قضية زجرية أخرى تتعلق بالرشق بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تنقل زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك” إلى البحرية الملكية المغربية

الولايات المتحدة تنقل زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك”…

2022-03-24 / 9:06 مساءً
Photo of جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

2022-03-24 / 8:43 مساءً
Photo of مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-03-24 / 7:26 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين سيجارة معدة للتهريب

ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين…

2022-03-24 / 6:40 مساءً
Photo of وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات السياقة”

وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات…

2022-03-24 / 5:55 مساءً
Photo of تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279 مليون سنتيم

تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279…

2022-03-24 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-24 / 4:56 مساءً
Photo of بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4 دراهم”

بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4…

2022-03-24 / 4:44 مساءً
Photo of السمارة: حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بنفوذ الوحدة

السمارة: حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بنفوذ الوحدة

2022-03-24 / 4:25 مساءً
Photo of تزامنا مع موجة الغلاء.. الحكومة تعدل القانون الخاص بحرية الأسعار و المنافسة

تزامنا مع موجة الغلاء.. الحكومة تعدل القانون الخاص بحرية…

2022-03-24 / 4:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق