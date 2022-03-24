فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك الغير

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بملك الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما رفقة أشخاص آخرين على الهجوم على مقهى شعبي بحي المرجة بمدينة فاس، لأسباب تتعلق بتصفية حسابات، حيث قام أحد المشتبه فيهم بالاعتداء على مسير المقهى بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يلحقوا خسائر مادية بمشتملاته بواسطة السلاح الأبيض، وهي الوقائع التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، وذلك قبل أن يتبين أن أحد الموقوفين يشكل موضوع شكاية في قضية زجرية أخرى تتعلق بالرشق بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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