بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير لفائدة كسابة طرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

عملت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن إقليم طرفاية استفاد من 10 آلاف قنطار من الشعير المدعم لفائدة كسابة الإقليم. هذه الكمية التي سلمتها، المديرية الجهوية للفلاحة بجهة العيون – الساقية الحمراء، لأجل مساعدة مربي الماشية.

وحسب المصدر ذاته، الذي أكد أن عملية توزيع الشعير المدعم على مستوى الإقليم بمدينة طرفاية وجماعة أخفنير، حيث عرفت العملية، إقبالا من طرف الكسابة، بالنظر إلى الظروف المناخية التي عرفها الإقليم.

وأورد المصدر أن ثمن بيع الشعير المدعم تم تحديده في 200 درهم للقنطار يؤدى مباشرة في حساب الشركة المكلفة بالتموين، مشيرا إلى أن مديرية الفلاحة ستتحمل تكلفة نقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية المستفيدة من هذه العملية.

العملية التي تندرج، في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، لصالح مربي الماشية على الصعيد الوطني من بينهم إقليم طرفاية والذي عرف قلة التساقطات المطرية.

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