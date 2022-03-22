بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير لفائدة كسابة طرفاية

2022-03-22 / 5:53 مساءً
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

عملت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن إقليم طرفاية استفاد من 10 آلاف قنطار من الشعير المدعم لفائدة كسابة الإقليم. هذه الكمية التي سلمتها، المديرية الجهوية للفلاحة بجهة العيون – الساقية الحمراء، لأجل مساعدة مربي الماشية.

وحسب المصدر ذاته، الذي أكد أن عملية توزيع الشعير المدعم على مستوى الإقليم بمدينة طرفاية وجماعة أخفنير، حيث عرفت العملية، إقبالا من طرف الكسابة، بالنظر إلى الظروف المناخية التي عرفها الإقليم.

وأورد المصدر أن ثمن بيع الشعير المدعم تم تحديده في 200 درهم للقنطار يؤدى مباشرة في حساب الشركة المكلفة بالتموين، مشيرا إلى أن مديرية الفلاحة ستتحمل تكلفة نقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية المستفيدة من هذه العملية.

العملية التي تندرج، في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، لصالح مربي الماشية على الصعيد الوطني من بينهم إقليم طرفاية والذي عرف قلة التساقطات المطرية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

2022-03-22 / 8:12 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها بالماء الشروب

بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها…

2022-03-22 / 4:54 مساءً
Photo of تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-22 / 4:26 مساءً
Photo of أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب السرقة

أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب…

2022-03-22 / 4:08 مساءً
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

2022-03-22 / 3:26 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء…

2022-03-22 / 2:13 مساءً
Photo of “اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار جائر”

“اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار…

2022-03-22 / 12:50 مساءً
Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر الشيرا

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر…

2022-03-22 / 12:39 مساءً
Photo of “الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

“الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

2022-03-22 / 12:11 مساءً
Photo of لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في مستوصفات القرب

لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في…

2022-03-22 / 11:49 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق