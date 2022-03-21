بنسعيد بجهة درعة تافيلالت لزيارة مشاريع ثقافية ومواقع تاريخية

2022-03-21 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - ورزازات

من المنتظر ان يقوم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الثقافية والمواقع التاريخية و المتحفية بمناطق جهة درعة تافيلالت بداية من اليوم الإثنين 21 إلى غاية 24 مارس الجاري.

وحسب البرنامج الرسمي لزيارة الوزير والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه فسيقوم الوزير بنسعيد يوم غد الإثنين بزيارة لمركز التخييم أگلموس إيغرم ورزازات و قصبة أيت بنحدو ورزازات وقصبة تاوريرت و Cerkas، والمركز الثقافي ورزازات، واستوديوهات السينما بضواحي مدينة ورزازات.

كما سيزور الوزير يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري المركز الثقافي قلعة مگونة إقليم تنغير، المركز الثقافي تنغير، المركز السوسيو رياضي للقرب 3 مارس بمدينة الرشيدية، المركز الثقافي الرشيدية.

على ان يختتم وزير الشباب والثقافة والتواصل زيارته لجهة درعة تافيلالت يوم الاربعاء 23 مارس الجاري بزيارة ل “مدينة أوريون”، منحوتة “la spirale d or” ومنحوتة ” l’escalier céleste” على بعد 15 كيلومتر من مركز الجرف بإقليم الرشيدية، والموقع التاريخي لمدينة سجلماسة، المركز الثقافي الريصاني، قصر الفداء، باب المنصورية، وضريح مولاي علي الشريف.

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