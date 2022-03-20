ايداع مؤطر تربوي بدار الطالبة السجن بسطات لهذا السبب

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات، قرر اليوم الأحد ايداع مسؤول تربوي بدار طالبة سجن عين علي مومن ضواحي سطات، مع تحديد جلسة 30 من مارس الجاري لاستئناف محاكمته على خلفية اتهامه بالتغرير بتلميذة نزيلة قاصر، و هتك عرضها بالعنف.

وكان المشتبه فيه، قد أحيل صباح اليوم الأحد على أنظار أن الوكيل العام من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات في حالة اعتقال، ضمن واقعة اهتز لها مركز أولاد سعيد، بعد تسريب معلومات تفيد بأن مجموعة من المربيات العاملات بالمؤسسة المذكورة عمدن على تفتيش هاتف الفتاة القاصر ليعثرن على رسائل نصية باحاءات جنسية مرسلة من قبل المشتبه فيه، لينتشر الخبر بين باقي مسؤولي دار الطالبة دون تحريك أي ساكن من لدنهم، مما جعل بعض الغيورين يربط الاتصال بالدرك الملكي الذي فتح تحقيقاته تحت اشراف النيابة العامة.

التحريات الاولية التي قادتها عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي حينها، مكنت من الاستماع للقاصر بمعية والدها، تلاها الاستماع إلى المشتبه فيه الذي تم حجز هاتفه وتقديمه على أنظار النيابة العامة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية.

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