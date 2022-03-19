شبهة الابتزاز الجنسي تقود مسؤول بدار طالبة بسطات إلى الجنايات

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات دخل على خط شبهة الابتزاز الجنسي في حق فتاة قاصر في مواجهة أحد المشتبه فيهم وهو مسؤول بدار للايواء الاجتماعي بمركز اولاد سعيد دائرة سطات الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين التحقيق معه حول موضوع الواقعة.

مصادرنا، أكدت على الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات سارعت إلى فتح تحقيقاتها فور ورود أنباء عن شبهة الابتزاز الجنسي التي اهتزت لها المنطقة بعد تسريب معلومات تفيد بأن مجموعة من المربيات العاملات بالمؤسسة المذكورة عمدن على تفتيش هاتف الفتاة القاصر ليعثرن على رسائل نصية باحاءات جنسية مرسلة من قبل المشتبه فيه، لينتشر الخبر بين باقي مسؤولي المؤسسة المذكورة دون تحريك أي ساكن من لدنهم، مما جعل بعض الغيورين يربطون الاتصال بالدرك الملكي الذي فتح تحقيقاته تحت اشراف النيابة العامة.

التحريات الاولية التي قادتها عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي، مكنت من الاستماع للقاصر بمعية والدها، تلاها الاستماع إلى المشتبه فيه الذي تم حجز هاتفه وتقديمه على أنظار النيابة العامة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية.

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