إطلاق حملة وطنية لتلقيح قطيع الأبقار

2022-03-18 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

يطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ابتداء من اليوم الجمعه 18 مارس 2022، الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح قطيع الأبقار ضد الحمى القلاعية، مقرونة بمتابعة عملية ترقيم الأبقار على الصعيد الوطني، وذلك وفق النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن هذه الحملة تندرج في إطار برنامج مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية من أجل تعزيز مناعة القطيع الوطني،

وبالموازاة مع ذلك، ينظم المكتب حملة وطنية تذكيرية لتحصين القطيع الوطني من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والأغنام ضد داء الجدري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنفيذ هذه الحملات الوقائية الوطنية يتم بكل جهات المملكة بالمجان لفائدة جميع المربين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين بتعاون مع السلطات المحلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وذكر البلاغ بأن المكتب الوطني قام، خلال سنة 2021، بإنجاز حملتين لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية شملت مجموع قطيع الأبقار. كما تم تلقيح مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة وداء الجدري عند الأغنام في إطار حملة وطنية نظمها “أونسا” خلال سنة 2020.

وفي هذا الإطار، يدعو المكتب جميع المربين للانخراط في هذه الحملات بهدف تعزيز مناعة القطيع والحفاظ على الحالة الصحية للرصيد الحيواني.

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