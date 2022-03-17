بالفيديو.. صرخة أب الشاب الذي أحرق نفسه: “ولدي تحكر من طرف البوليس”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“هادي راها دولة الحق و القانون، هادي دولة المؤسسات ماشي دولة الاعتداءات” ، بهاته الكلمات الممزوجة بالدموع صرخ أب الشاب الذي أحرق نفسه بعد أن أحس بالظلم و “الحكرة”.

و حسب تصريحات الأب، فقد قام شاب لا يتعدى عمره 19 سنة بإحراق نفسه بعدما أكد أنه تعرض للظلم حين تم الاعتداء عليه في أحد أسواق منطقة الهراويين بالدار البيضاء.

الأب الذي لم يتمالك نفسه لحظة تصريحه لوسائل الإعلام، ناشد الحموشي بالتدخل لإعطاء تعليماته قصد البحث في هذا الملف الذي يشوبه الكثير من الغموض و ترتيب الجزاءات لكل المتورطين.

و قال الأب: “أنا معاق، و ولدي لاح شكارتو و خرج يخدم و يضرب تمارة لأنه مارضاش يخليني نخدم عليهم ونا مريض، و اليوم هانتوما كتشوفو، ولدي تحكر و ملي مشا للبوليس بغا حقو زادو حكروه”.

و أضاف الأب : “كانت آخر وصية ولدي في سيارة الإسعاف أنني ناخد حقو، و انا رجل ضعيف و معاق و معندي صحة، وحنا في دولة الحق و القانون، هادوك الوحوش تعداو على ولدي و البوليس ديال دائرة الهراويين كذلك تكرفصو على ولدي”.

تفاصيل و معطيات أوفى بلسان والدي الشاب الضحية الذي أحرق نفسه في هذا المقطع المصور:

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