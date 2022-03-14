الـ”كاف” يصدم منتخب الجزائر قبل موقعة الكاميرون ضمن مونديال قطر

2022-03-14 / 4:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الطعن الذي تقدم به المنتخب الجزائري، بشأن تعيين الحكم البوتسواني، جوشوا بوندو، لإدارة مباراة الذهاب بين “الخضر” والكاميرون في مدينة دوالا.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بطعن إلى الـ”كاف” يوم الأربعاء الماضي، من أجل تغيير الحكم جوشوا بوندو، الذي تم تعيينه لإدارة المباراة الهامة بين المنتخب الجزائري ومضيفه الكاميروني يوم 25 مارس الجاري، على ملعب “جابوما” بمدينة دوالا، في ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″.

وقال الـ”كاف” في بيان له إن تبريرات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتغيير الحكم غير مقنعة، وأكد أن جوشوا يعتبر من الحكام المحترفين الذين تعتمد عليهم، بالنظر إلى خبرته الكبيرة.

كما أكد مجلس رئيس الـ”كاف”، باتريس موتسيبي، أنه لم يسبق أن تلقى شكاوي ضد جوشوا بوندو، مما يجعل حجج الجزائر باطلة في المطالبة بتغييره، بسبب عدم قوة الملف المقدم ضده.

يذكر أن الـ”كاف” عين الحكم الغامبي باكاري غاساما لإدارة مباراة الإياب بين منتخبي الجزائر والكاميرون المرتقبة يوم 29 مارس الجاري، في ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة الجزائرية.

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