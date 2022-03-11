إيمانويل ماكرون

ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

2022-03-11 / 4:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي: “نحن مستعدون لقبول عقوبات أخرى ، كل الخيارات مطروحة”.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

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