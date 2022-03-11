أمن سلا يتفاعل مع فيديو اعتداء شبان على سائق دراجة وسرقته

هبة بريس - سلا

تفاعل الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 11 مارس الجاري، يظهر قيام مجموعة من الدراجين بتعنيف سائق دراجة نارية بالشارع العام، قبل أن يقدموا على الاستيلاء على دراجته باستعمال العنف.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن “بطانة” بمدينة سلا بتاريخ 7 يناير المنصرم، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

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