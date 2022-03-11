كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا

2022-03-11 / 3:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فرضت كندا حظرا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.

وجاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فانه “يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على” عدد من المنتجات البترولية “من روسيا أو من أي شخص في روسيا”.

وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.

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