الأمن يطوق مسيرة لاساتذة التعاقد بطنجة ( صور)

2022-03-11 / 3:13 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

طوقت القوات العمومية ، وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم للأساتذة أطر الأكاديميات ، صباح اليوم الجمعة، قبل ان تتحول الى مسيرة في اتجاه ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة .

ومنعت السلطات المحلية ، أساتذة التعاقد من تحويل الوقفة الى مسيرة احتجاجا على الاحكام القضائية الصادرة من ابتدائية الرباط ضد عدد من الأساتذة .

وربط الاساتذة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ، عودتهم للفصول التعليمية بالتراجع عن الاحكام الصادر في حق زملائهم ، علما ان حكما قضائيا أدان استاذة متعاقدة بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر .

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تعليق واحد

  1. لقد وصل السيل الزبى مع هؤلاء الرعاع نداء لكل الاباء يجب مقاضاتهم ونطلب منةالوزارة فصلهم وتوظيف اساتذة جدد عطا الله المجازين العاطلين ويجب ان يتضمن العقدةالفصل الفوري اذا تراجع المتعاقد عن التزامه وكذا على الاكاديميات وضع نظام اساسي خاص يضمن استمرارهم في الوظيفة بشرط الالتزام بالعمل الجدي ومنع الاضرابات نهائيا وغربلة ضعيفي المستوى وفتح الباب لمن يريد مغادرة الوظيفة بالتعاقد طوعيا كما يجب وضع عدد ايام الحضور كشرط للترقية لانهم ابانوا انهم عديمي المسؤولية لا يهمهم الا الراتب مقابل الاضراب وتصفح المواقع الاجتماعية في حالة حضورهم والان اصبحوا يتدخلون في القضاء هزلت

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