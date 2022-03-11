الأمن يطوق مسيرة لاساتذة التعاقد بطنجة ( صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

طوقت القوات العمومية ، وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم للأساتذة أطر الأكاديميات ، صباح اليوم الجمعة، قبل ان تتحول الى مسيرة في اتجاه ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة .

ومنعت السلطات المحلية ، أساتذة التعاقد من تحويل الوقفة الى مسيرة احتجاجا على الاحكام القضائية الصادرة من ابتدائية الرباط ضد عدد من الأساتذة .

وربط الاساتذة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ، عودتهم للفصول التعليمية بالتراجع عن الاحكام الصادر في حق زملائهم ، علما ان حكما قضائيا أدان استاذة متعاقدة بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر .

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