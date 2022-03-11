رئيس “باطرونا” الكونغو يزور البيضاء لتعزيز العلاقات التجارية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

زار جون دانييل أوفاكا رئيس الاتحاد الوطني للفاعلين الاقتصازيين بدولة الكونغو مدينة الدار البيضاء، و هي الزيارة التي التقى على هامشها بعدذ من المسؤولين المغاربة لتعزيز الفرص و العلاقات التجارية بين البلدين.

و خلال زيارته للعاصمة الاقتصادية، استقبل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات بالمقر المركزي للغرفة، جون دانييل أوفاكا رئيس الإتحاد الوطني للفاعلين الإقتصاديين بالكونغو، مرفوقا بالقناصل الشرفيين لجمهورية الكونغو بالمغرب وعدد من معاونيه.

و خلال هذا الاجتماع، عبر حسان بركاني وفق بلاغ للغرفة السالفة الذكر عن استعداده للتعاون مع الإتحاد وغرف التجارة ببرازافيل وبوانت نوار وذلك من أجل تنزيل بنوذ الإتفاقيات الموقعة سنة 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو.

و تروم هاته الزيارة كذلك، الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين خاصة في ظل العلاقات الأخوية و الطيبة التي تجمع الشعبين المغربي و الكونغولي.

كما اقترح حسان بركاني توقيع اتفاقية تعاون بين الإتحاد والغرفة لإعطاء دينامية ودفعة إيجابية للعلاقات بين المؤسستين.

من جانبه، نوه أوفاكا بالدور المهم الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات كفاعل اقتصادي أساسي بالجهة.

كما أضاف رئيس “الباطرونا” بالكونغو أن الإتفاقيات الموقعة بين البلدين قد سمحت ببناء إطار مؤسساتي قادر على تجاوز العراقيل بالقارة الإفريقية وضمان التدفق الاقتصادي في أفق سنة 2050.

وأكد المسؤول الكونغولي على أهمية إشراك الغرفة في تدبير نادي رجال الأعمال المغربي الكونغولي الذي هو في طور الإنشاء من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له.

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