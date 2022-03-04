البنتاغون: الهجوم الروسي في أوكرانيا أصبح متهورا

2022-03-04 / 4:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن واشنطن لا تعرف ما بداخل عقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا خطواته المقبلة، مبينه أنه يمتلك المزيد من الخيارات العسكرية.

وقال البنتاغون في تصريحات لـ CNN، “لن نقاتل في أوكرانيا ولكن سنوفر الدعم العسكري والإنساني”.

كما أضاف “أسسنا خطاً للاتصال المباشر مع روسيا لتفادي الحوادث”، مشيرا إلى أن الهجوم الروسي في أوكرانيا أصبح متهورا، لكنه قال إن حديث بوتين عن التأهب النووي غير ضروري.

وأكد البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستدافع عن الدول الأعضاء في الناتو.

وأوضح أن استهداف محطة “زابوريجيا” يؤكد أن روسيا قوة نووية غير مسؤولة، مضيفاً أنه لا يوجد أي تسريب إشعاعي من أكبر محطة نووية في أوروبا.

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