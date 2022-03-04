تورطوا في تبادل العنف وتحطيم 6 سيارات.. أمن سلا يوقف 31 شخصا

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، من توقيف 31 شخصا من بينهم 14 قاصرا، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم لفصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت مركونة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف 31 من المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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