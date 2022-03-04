تورطوا في تبادل العنف وتحطيم 6 سيارات.. أمن سلا يوقف 31 شخصا

2022-03-04 / 9:21 صباحًا
0
هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، من توقيف 31 شخصا من بينهم 14 قاصرا، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم لفصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت مركونة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف 31 من المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معالجة المياه العادمة يستنفر مسؤولي أكثر جهات المغرب كثافة

معالجة المياه العادمة يستنفر مسؤولي أكثر جهات المغرب كثافة

2022-03-04 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-04 / 7:00 صباحًا
Photo of الاعلامي “معنينو” يتهم القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته

الاعلامي “معنينو” يتهم القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته

2022-03-03 / 9:22 مساءً
Photo of فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم غد الجمعة

فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم غد الجمعة

2022-03-03 / 8:43 مساءً
Photo of لترويج المنتوجات المحلية.. وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة رقمية

لترويج المنتوجات المحلية.. وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة رقمية

2022-03-03 / 7:39 مساءً
Photo of التصويت في الجمعية العامة..خبير يصف موقف المغرب ب“الحكيم والمتبصر”

التصويت في الجمعية العامة..خبير يصف موقف المغرب ب“الحكيم والمتبصر”

2022-03-03 / 7:29 مساءً
Photo of ميارة يتباحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات

ميارة يتباحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات

2022-03-03 / 7:02 مساءً
Photo of ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة 13 أستاذا “متعاقدا

ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة 13 أستاذا “متعاقدا

2022-03-03 / 6:27 مساءً
Photo of وجدة .. تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم المغربي

وجدة .. تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم…

2022-03-03 / 4:45 مساءً
Photo of الحكومة ترفع دعم الأعمال السينمائية العالمية لاستقطاب كبار المنتجين و الممثلين

الحكومة ترفع دعم الأعمال السينمائية العالمية لاستقطاب كبار المنتجين…

2022-03-03 / 4:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق