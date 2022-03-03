ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات

2022-03-03 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا؛ وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان: “وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “ستريلا” إلى أوكرانيا”.

وأمس، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وقال لافروف: “قالت زميلتي أنالينا بوربوك، إنه بالنظر إلى المسؤولية التاريخية التي تدركها ألمانيا، إن على بلدها الالتزام بتزويد أوكرانيا بالأسلحة”.

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