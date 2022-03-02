صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

فرنسا.. إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين داخل جامعة

2022-03-02 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربي فرنسا، قبل اعتقاله.

ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب في كلية الآداب بشكل عشوائي.

وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون في الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم.

ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى.

من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.

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