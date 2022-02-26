جمهورية التشيك ترسل أسلحة بقيمة 8.7 مليون دولار إلى أوكرانيا

2022-02-26 / 12:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة دفاع جمهورية التشيك يانا تشيرنوخوفا أن مجلس وزراء الجمهورية قرر إرسال أسلحة بقيمة 188 مليون كرونة (حوالي 8.7 مليون دولار) إلى أوكرانيا.

وقالت الوزيرة تشيرنوخوفا: “جمهورية التشيك سترسل بنادق آلية ورشاشات ومسدسات وبنادق قنص وذخيرة إلى أوكرانيا بإجمالي 188 مليون كرونة. واتخذت حكومة الجمهورية القرار بشأن ذلك يوم السبت”.

وفي وقت سابق أعلنت هولندا نيتها إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز Stinger إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأعلن وزير الخارجية ووزيرة الدفاع في هولندا في رسالة وجهت من قبلهما إلى البرلمان الهولندي ضرورة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا استجابة لطلبها.

كما أعلنت الدنمارك إرسالها معدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني على خلفية توتر الأحداث.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الدنمارك أرسلت 2000 سترة واقية من الرصاص و 700 مجموعة إسعافات أولية عسكرية إلى الجيش الأوكراني.

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