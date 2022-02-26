اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية

2022-02-26 / 11:54 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن الإدارة البحرية بأنه تم اليوم السبت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.
إقرأ المزيد

وبحسب الإدارة البحرية، اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ، يعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا.

وأشارت فيرونيك مانيان، مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية، إلى أن هذه السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة السبت، “يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات”.

هذا وأكدت السفارة الروسية لدى فرنسا أنه تم احتجاز سفينة الشحن الروسية في القناة، وأنه تم تلقي مكالمة من قبطانها، لافتة إلى أن البعثة الدبلوماسية اتصلت على الفور بالسلطات الفرنسية لتوضيح الموقف.

وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي عقب قمة طارئة ليلة الجمعة، عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية التطورات التي تشهدها أوكرانيا.

وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها فجر الخميس، إن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية”، وذلك بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتوجه الجمهوريتين بطلب لموسكو من أجل المساعدة لحماية السكان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمهورية التشيك ترسل أسلحة بقيمة 8.7 مليون دولار إلى أوكرانيا

جمهورية التشيك ترسل أسلحة بقيمة 8.7 مليون دولار إلى…

2022-02-26 / 12:46 مساءً
Photo of السعودية تعلن قواعد أداء العمرة في رمضان

السعودية تعلن قواعد أداء العمرة في رمضان

2022-02-26 / 10:56 صباحًا
Photo of هولندا ترسل 200 صاروخ “ستينغر” لأوكرانيا

هولندا ترسل 200 صاروخ “ستينغر” لأوكرانيا

2022-02-26 / 10:45 صباحًا
Photo of بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

2022-02-26 / 10:12 صباحًا
Photo of رئيس أوكرانيا: لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا

رئيس أوكرانيا: لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا

2022-02-26 / 9:55 صباحًا
Photo of صاروخان يستهدفان العاصمة الأوكرانية كييف

صاروخان يستهدفان العاصمة الأوكرانية كييف

2022-02-26 / 9:25 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني: أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلينا

الرئيس الأوكراني: أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلينا

2022-02-26 / 9:21 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي وتلغي عام 2022

كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي وتلغي عام 2022

2022-02-26 / 7:30 صباحًا
Photo of الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

2022-02-25 / 10:38 مساءً
Photo of روسيا “تقيّد الوصول” إلى فيسبوك

روسيا “تقيّد الوصول” إلى فيسبوك

2022-02-25 / 10:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق