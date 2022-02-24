بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180 درهم شهريا”

2022-02-24 / 2:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بشر محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، الفنانين بانطلاقة استفادتهم من التغطية الصحية.

وقال بنسعيد، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “التغطية الصحية عندها أهمية خاصة، وهذا ورش ملكي كبير ايجابي بالنسبة لاقتصاد البلاد”.

وأكد الوزير، أن الفنان المغربي إضافة إلى التقنيين سيستفيدون اليوم من التغطية الصحية كباقي المغاربة.

وأضاف بنسعيد قائلا “الفئة المعنية غادي يخلصو 180 درهم شهريا للاستفادة من التغطية الصحية التي ستبلغ تقريبا 70% من التعويضات الصحية .”

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