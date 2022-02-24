صديقي: “الوزارة منكبة على علاج 650 ألف خلية نحل من مرض الفاروا”

2022-02-24 / 2:15 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الوزارة جندت كل إمكانياتها لحل مشكل خلايا النحل الذي برز في الآونة الأخيرة.

و أوضح صديقي خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن الوزارة تعكف على وضع آخر اللمسات لبرنامج خاص يروم علاج خلايا النحل من مرض الفاروا.

و حسب مداخلة الوزير، فسيتم علاج حوالي 650 ألف خلية نحل وإعادة توطين الخلايا التي اختفت لأسباب مجهولة، و هو الموضوع الذي تنكب الوزارة على دراسة كافة تفاصيله.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن قطاع تربية النحل يشكل مصدرا للدخل الإجمالي أو الجزئي بالنسبة لأكثر من 36 ألف نحال بالمغرب، ناهيك عن باقي المهن المرتبطة بها بشكل غير مباشر مثل النقل والنجارة وغيرها.

و عرفت سلسلة تربية النحل تطورا مهما في السنوات الأخيرة، حيث ينتج المغرب حوالي 8 آلاف طن من العسل حسب إحصائيات رسمية لعام 2019 ويستورد حوالي ألفي طن، فيما يبلغ متوسط استهلاك الفرد نسبة لعدد السكان 250 غراما من العسل سنويا، ويوفر هذا القطاع 2.45 مليون يوم عمل.

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