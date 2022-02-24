الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”
هبة بريس ـ متابعة
تتواصل المستجدات بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن أعلن فلاديمير بوتين بداية الحرب صبيحة اليوم قبل أن تشرع القوات العسكرية الروسية في قصف أهداف داخل أوكرانيا.
و أوضح الجيش الأوكراني من خلال هيئة أركان الدفاع أن قوات روسية مدعمة بالدبابات و المعدات الثقيلة تجاوزت الحدود و توغلت داخل الأراضي الأوكرانية.
و توعد الجيش الأوكراني بالرد الحازم و الصارم على الضربة الروسية و ذلك في ظل تضارب المعطيات بخصوص عدد القتلى الذين سقطوا لحدود الساعة.
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