الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل المستجدات بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن أعلن فلاديمير بوتين بداية الحرب صبيحة اليوم قبل أن تشرع القوات العسكرية الروسية في قصف أهداف داخل أوكرانيا.

و أوضح الجيش الأوكراني من خلال هيئة أركان الدفاع أن قوات روسية مدعمة بالدبابات و المعدات الثقيلة تجاوزت الحدود و توغلت داخل الأراضي الأوكرانية.

و توعد الجيش الأوكراني بالرد الحازم و الصارم على الضربة الروسية و ذلك في ظل تضارب المعطيات بخصوص عدد القتلى الذين سقطوا لحدود الساعة.

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