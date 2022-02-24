هذه حقيقة عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية

2022-02-24 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية، صحة ما ورد في بلاغ مفبرك يتعلق بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية في ظل التدابير الاحترازية والصحية.

وجاء في بيان تكذيبي للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه “يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول بلاغ صحفي مفبرك منسوب إلى “وزارة الشباب والرياضة” ، وهي تسمية لوزارة غير موجودة في الهيكلة الحكومية الحالية، يتعلق بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية في ظل التدابير الاحترازية والصحية”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة إذ تنفي صحة ما ورد في البلاغ المذكور ،فإنها تذكر بأن البلاغات الرسمية الصادرة عنها تنشر ببوابتها الإلكترونية الرسمية وبصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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