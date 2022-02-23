ظهر في فيديو يعنف مالك مقهى.. إيقاف شخص بالعرائش

2022-02-23 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس - تطوان

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، يظهر فيه شخص يعرض مالك أحد المقاهي بالعرائش للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش يوم أمس الثلاثاء، حيث تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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