أساتذة التعاقد يقررون الاحتجاج خلال فترات الاستراحة و حمل الشارات الحمراء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت تنسيقية أساتذة التعاقد أو الأطر الأكاديمية بتعبير أصح القيام بوقفات احتجاجية جديدة بداية من هذا الأسبوع داخل المؤسسات التعليمية.

و دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، حسبهم، كافة المنتمين لها للقيام بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة بداية من يوم الخميس القادم.

و بالإضافة لذلك، قررت تنسيقية أساتذة التعاقد حمل الشارات الحمراء خلال ساعات العمل و ذلك كطريقة للتعبير عن الاحتجاج و الاستنكار لما وصفته بالمحاكمات التي يتعرض لها عدد من الأساتذة.

كما تقرر تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، بالإضافة لوقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط من ثاني شهر مارس إلى الرابع منه.

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