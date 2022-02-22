أساتذة التعاقد يقررون الاحتجاج خلال فترات الاستراحة و حمل الشارات الحمراء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت تنسيقية أساتذة التعاقد أو الأطر الأكاديمية بتعبير أصح القيام بوقفات احتجاجية جديدة بداية من هذا الأسبوع داخل المؤسسات التعليمية.
و دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، حسبهم، كافة المنتمين لها للقيام بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة بداية من يوم الخميس القادم.
و بالإضافة لذلك، قررت تنسيقية أساتذة التعاقد حمل الشارات الحمراء خلال ساعات العمل و ذلك كطريقة للتعبير عن الاحتجاج و الاستنكار لما وصفته بالمحاكمات التي يتعرض لها عدد من الأساتذة.
كما تقرر تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، بالإضافة لوقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط من ثاني شهر مارس إلى الرابع منه.
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