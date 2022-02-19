قتلى وأضرار مادية كبيرة حصيلة العاصفة “يونس” في شمال غرب أوروبا

2022-02-19 / 11:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

خلّفت العاصفة “يونس” التي ضربت شمال غرب أوروبا 16 قتيلا على الأقل وأضرارا مادية جسيمة وانقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية السبت (19 فبراير 2022). وبدأت العاصفة في إيرلندا وضربت الجمعة جزءًا من بريطانيا ثمّ شمال فرنسا مرورًا ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا التي أُعلن الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي حتى صباح السبت.

وفي ألمانيا، لحقت أضرار العاصفة التي أطلق عليها في ألمانيا اسم “زينب” “بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد” وفقًا لمتحدث باسم شركة السكك الحديد “دويتشه بان” بسبب سقوط أشجار بشكل أساسي ما أدى إلى شل حركة القطارات جزئيًا في شمال البلاد.

ومع ذلك فقد مرت ذروة العاصفة ورفع حال الانذار (المستوى الثالث على مقياس من أربعة) التي أعلنتها خدمة الأرصاد الجوية الألمانية.

وأُلغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا جراء الرياح العاتية التي سببتها العاصفة “يونس” التي ضربت أوروبا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة “دادلي” التي أودت بس

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