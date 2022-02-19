جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجهيز حزمة من عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا، مؤكدا أن شركة “غازبروم” الروسية تتلاعب بالسوق الأوروبية ويجب عدم الاعتماد على “غاز بوتين”.

وقال جونسون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اليوم السبت: “نحن لا نعرف ما يفكر فيه السيد بوتين ولكن نحن عملنا لنضع حزمة عقوبات قاسية إذا ما غزت روسيا جارتها”، موضحا أن العقوبات ستتضمن أفراد وكيانات روسية ستحيل دون وصولهم إلى السوق في لندن.

وأكد جونسون أن شركة “غازبروم” الروسية تتلاعب بالسوق الأوروبية وبتوفير الغاز لها ويجب أن نكف عن الاعتماد على “غاز بوتين”، موضحا: “إذا اعتقد بوتين أن بإمكانه ترويع الناتو أو دحره سوف يجد العكس والمملكة المتحدة سوف تعزز من قواتها لتصل إلى 2000 جندي في أستوانيا وسوف نعزز من وجودنا في الجو”.

وأبدى جونسون رغبته في العمل مع بوتين وطمأنة مخاوفه، متابعا: “علينا الاستمرار في بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى السلام”، مبينا أن “وجود قوات الناتو مرتبط باستفزازات وأفعال بوتين…وروسيا لن تستفيد من هذه المغامرة الكارثية وإنما ستخسر كل شيء”.

وأشار جونسون إلى أنه لا يمكن القول ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولكن من الضروري لأمننا الجماعي إفشال أي “عدوان روسي”، على حد قوله.

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