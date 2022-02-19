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درك زاكورة يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة التجهيزات الفلاحية

2022-02-19 / 2:27 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنفس فلاحو إقليم زاكورة الصعداء، بعد أن نجحت مصالح الدرك ، من وضع يدها على أحد المشتبه فيهم، ضمن شبكة إجرامية تنشط في سرقة التجهيزات الفلاحية داخل الضيعات، خصوصا بعد أن نفدت أخر عملياتها بدواري اولاد الحاج وتمازيرت بجماعة الروحا قيادة ترناتة.

وكان العشرات من الفلاحين بالاقليم قد تقدموا بشكايات الى مصالح الدرك بزاكورة، بعد تعرضهم لسرقة تجهيزات الابار والمضخات المائية ومحركات ضخ المياه والواح الطاقة الشمسية،التي يستعملونها في سقي أراضيهم الفلاحية، مما تسبب لهم في خسائر مادية .

وقد جرى اعتقال المشتبه فيه الاول وهو شاب عشريني، يوم أمس الجمعة، ويجري اليوم التحقيق الأولي معه، فيما كشفت مصادر الجريدة ، أن هناك شبكة إجرامية قد يفوق عدد افرادها سبعة أشخاص، من ضمنهم لصوص، وتجار متلاشيات داخل الاقليم وخارجه .

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