لقجع: الفلاحون يساهمون في الاقتصاد الوطني ويستحقون تجند الجميع

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والميزانية، فوزي لقجع، أن رئيس الحكومة سيعقد اليوم الخميس ظهرا اجتماعا مع مختلف القطاعات الوزارية المسؤولة على برنامج دعم الفلاحين، للاعلان على أجرأته في أسرع وقت ممكن وبالفعالية الضرورية.

وأكد الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة والدولة ستكونان إلى جانب هذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تساهم في السنوات العادية في الرفع من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أنه في سنة 2021 تجاوزت مساهمة القطاع الفلاحي 17% من الناتج الداخلي الخام.

وشدد لقجع، على أن هذه الفئة وبعناية ملكية سامية تستحق تجند الجميع لمواجهة الصعاب المترتبة على هذه الظروف الطبيعية.

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