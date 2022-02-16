عزاء الراحل حدو الشيكر يجمع قيادات من حزب “الأحرار” بمنزله

2022-02-16 / 5:45 مساءً
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هبة بريس

انتقل مجموعة من أعضاء حزب “التجمع الوطني للأحرار”، مساء أمس الثلاثاء، لمنزل الراحل حدو الشيكر، لتقديم التعازي لعائلته، بعدما وافته المنية عن عمر يناهز 90 سنة، بعد مرض لم ينفع معه علاج.

ومن أبرز الوجوه التجمعية التي حلت بمنزل الفقيد، كل من مصطفى بايتاس، وراشيد الطالبي العلمي، وأنيس بيرو، الذين أبلغوا عائلة الفقيد تعازي رئيس الحكومة والحزب، عزيز أخنوش. حيث يعد حدو الشيكر من أبرز مؤسسي الحزب، رفقة أحمد عصمان، في سبعينيات القرن الماضي.

ويذكر أن الفقيد، المزداد بمدينة الخميسات سنة 1932، تقلد مجموعة من المهمات الرسمية في مغرب ما بعد الاستقلال، حيث انتخب نائبا برلمانيا عن المدينة ذاتها في أول برلمان مغربي سنة 1963، وفي سنة 1970 انتخب عضوا بمجلس النواب ممثلا لمدينة خريبكة.

كما تولى ما بين 1964 و1977 عدة حقائب وزارية من بينها البريد والفلاحة والإصلاح الزراعي والدفاع الوطني والتربية الوطنية والداخلية والعلاقات مع البرلمان.

ويذكر أن الراحل جمع قيد حياته بين العمل السياسي والاهتمام الفكري والأدبي، حيث أنجز أطروحة دكتوراه بإحدى الجامعات الفرنسة عن الجاحظ.

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