المخرج هشام العسري يطالب بإلغاء “الفلانتاين”

2022-02-15 / 1:33 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

طالب المخرج المغربي هشام العسري بإلغاء الاحتفال بعيد الحب، لما له من أضرار على المجتمع خاصة على القاصرات اللواتي يعشن في المعاناة بسبب الزواج المبكر، على حد تعبيره.

واختار المخرج المغربي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” ، حيث قام بنشر صورة جاء فيها :”زواج الأطفال هو شكل حديث وبربري من أشكال العبودية، ألغوا هذا الفلانتاين “.

و أرفقها بتعليق جاء فيه :” وراء مأساة ريان الميت في ظروف مروعة، هناك دراما لآلاف الفتيات الصغيرات اللواتي يعشن في معاناة ، محاصرات وسط زيجات قديمة رتبها الآباء ومجتمع إجرامي، فليتوقف الأمر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزمة صحية تدخل الفنان فؤاد سعد إلى المستشفى العسكري بالرباط

أزمة صحية تدخل الفنان فؤاد سعد إلى المستشفى العسكري…

2022-02-14 / 5:24 مساءً
Photo of “الله يا جاري”.. عبد الهادي بلخياط يطرح أغنية خاصة للشعبين المغربي و الجزائري

“الله يا جاري”.. عبد الهادي بلخياط يطرح أغنية خاصة…

2022-02-14 / 10:58 صباحًا
Photo of تارودانت : عائلة وأصدقاء الفنان عموري مبارك يخلدون الذكرى السابعة لوفاته

تارودانت : عائلة وأصدقاء الفنان عموري مبارك يخلدون الذكرى…

2022-02-12 / 8:36 مساءً
Photo of عن علاقة كريستيانو وجورجينا.. إلهام شاهين: “مجرد شو و مشاعرهم غير حقيقية “

عن علاقة كريستيانو وجورجينا.. إلهام شاهين: “مجرد شو و…

2022-02-12 / 4:56 مساءً
Photo of لطيفة رأفت ترتدي قفطان مغربي أصيل عمره 65 سنة

لطيفة رأفت ترتدي قفطان مغربي أصيل عمره 65 سنة

2022-02-12 / 12:31 مساءً
Photo of فرح الفاسي لعمر لطفي:” إني عشقتك و اتخدت قراري”

فرح الفاسي لعمر لطفي:” إني عشقتك و اتخدت قراري”

2022-02-11 / 3:20 مساءً
Photo of المخرجة الكندية من أصول مغربية منى المختار في أولى تجربتها في الإخراج باللغة العربية

المخرجة الكندية من أصول مغربية منى المختار في أولى…

2022-02-10 / 4:02 مساءً
Photo of بسبب تامر حسني وبسمة بوسيل.. عائشة ماه ماه تقصف المتطفلات

بسبب تامر حسني وبسمة بوسيل.. عائشة ماه ماه تقصف…

2022-02-10 / 1:22 مساءً
Photo of عن والدي ريان.. ياسين أحجام :”أجمل و أصدق كوبل رأيت في حياتي”

عن والدي ريان.. ياسين أحجام :”أجمل و أصدق كوبل…

2022-02-09 / 1:58 مساءً
Photo of بعد الحديث عن عودتها لحسام حبيب.. شيرين تنفي: “وحدي من أملك الإعلان عن خبر يخصني”

بعد الحديث عن عودتها لحسام حبيب.. شيرين تنفي: “وحدي…

2022-02-09 / 12:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق