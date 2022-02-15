المخرج هشام العسري يطالب بإلغاء “الفلانتاين”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طالب المخرج المغربي هشام العسري بإلغاء الاحتفال بعيد الحب، لما له من أضرار على المجتمع خاصة على القاصرات اللواتي يعشن في المعاناة بسبب الزواج المبكر، على حد تعبيره.

واختار المخرج المغربي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” ، حيث قام بنشر صورة جاء فيها :”زواج الأطفال هو شكل حديث وبربري من أشكال العبودية، ألغوا هذا الفلانتاين “.

و أرفقها بتعليق جاء فيه :” وراء مأساة ريان الميت في ظروف مروعة، هناك دراما لآلاف الفتيات الصغيرات اللواتي يعشن في معاناة ، محاصرات وسط زيجات قديمة رتبها الآباء ومجتمع إجرامي، فليتوقف الأمر”.

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