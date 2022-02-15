توزيع قفف غذائية وأغطية على ساكنة منطقة نائية بإقليم أزيلال

2022-02-15 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس - أزيلال

نظمت جمعية باب السند المغربي نهاية الأسبوع الماضي مبادرة خيرية بمنطقة ايت عباس بنواحي أزيلال، تحت اسم “حملة الدفئ”.

وشكلت هذه المبادرة توزيع قفف تحتوي على كواد غذائية إضافة لأغطية وأفرشة على المواطنين هناك، وذلك قصد مساعدتهم خلال هذه الظرفية المناخية التي تعرف قساوة المناخ، وأيضاً نظرا للوضعية المادية والاجتماعية المتأزمة.

وبهذه المناسبة صرح رئيس جمعية السند المغربي، عتيق عبد الحق، بأن تأخر التساقطات المطرية عمقت من معاناة الساكنة في هذه المناطق النائية، وهو ما دفعهم لتنظيم هذه المبادرة الخيرية.

وكشف ذات المتحدث أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ حوالي 50 أسرة محتاجة، بيهم شيوخ ونساء وأطفال، مشيراً إلى وضع جميعة برنامجا حافلا بالمشاريع الخيرية المختلفة بعدة مناطق المملكة.

وناشد ذات المتحدث المجتمع المدني بالمغرب لتكثيف الجهود للعمل على مثل هذه المبادرات خصوصا مع أزمة كورونا وارتفاع الأسعار التي زادت من معاناة ساكنة هذه المناطق الذي يقارب دخلهم اليومي 20 درهما في اليوم أو أقل من ذلك.

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