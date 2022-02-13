القصر الكبير : مدمن مخدرات يقتل والده بواسطة حجرة

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز حي المسيرة بمدينة القصر الكبير ، أمس السبت على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أجهزة شاب في العشرينيات من الغمر على والده بواسطة حجر على مستوى الرأس.

وبحسب مصادر محلية ، فان الشاب البالغ 26 عاما مدمن على المخدرات ، ضرب والده بواسطة حجرة على مستوى الرأس تسببت له في نزيف حاد ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى .

وقد تم نقل الضحية البالغ من العمر 65 سنة، على وجه السرعة إلى المستشفى من قبل عناصر الوقاية المدنية ، لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل بلوغه المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة.

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