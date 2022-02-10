التحالف العربي: إصابات جراء هجوم للحوثيين على مطار أبها

2022-02-10 / 11:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكد التحالف العربي أن هناك أنباء أولية عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأعلن التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن هناك تقررا أوليا يتحدث عن “وجود أربع إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين”، متعهدا بـ”اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين”.

ولم يذكر التحالف، وفقا لـ”واس”، الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مطار أبها قد تعرض مرارا لهجمات مماثلة من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صلاح عبد السلام: لم أقتل أو أصب شخصا وحتى لم أخدش أحدا

صلاح عبد السلام: لم أقتل أو أصب شخصا وحتى…

2022-02-10 / 9:55 صباحًا
Photo of رئيس الوزراء الليبي “الدبيبة” ينجو من محاولة اغتيال في طرابلس

رئيس الوزراء الليبي “الدبيبة” ينجو من محاولة اغتيال في…

2022-02-10 / 9:45 صباحًا
Photo of تونس.. “الشؤون الدينية” تعلن استئناف صلاة الجمعة

تونس.. “الشؤون الدينية” تعلن استئناف صلاة الجمعة

2022-02-10 / 9:17 صباحًا
Photo of إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا  حفره

إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا  حفره

2022-02-10 / 8:07 صباحًا

باستثناء المدارس.. نيويورك تلغي إلزامية الكمامات

2022-02-09 / 10:49 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة

الشرطة الأمريكية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من…

2022-02-09 / 10:18 مساءً
Photo of عاصفة شمسية تطيح بأقمار “سبيس إكس”

عاصفة شمسية تطيح بأقمار “سبيس إكس”

2022-02-09 / 10:02 مساءً
Photo of بلاغات عن تحرش جنسي ضد أستاذ بجامعة هارفرد الأمريكية

بلاغات عن تحرش جنسي ضد أستاذ بجامعة هارفرد الأمريكية

2022-02-09 / 9:01 مساءً
Photo of منظمة الصحة: أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تهدد الرعاية الصحية للمسنين

منظمة الصحة: أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تهدد الرعاية الصحية…

2022-02-09 / 7:53 مساءً
Photo of القضاء السويسري يعتزم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار

القضاء السويسري يعتزم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد…

2022-02-09 / 7:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق