بالصورة.. أردنيون يوزعون “الأكل” صدقة على روح الطفل ريان

2022-02-08 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

لاقت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأردنيين يوزعون الطعام في العاصمة عمان كصدقة جارية على روح الطفل الراحل ريان، استحسانا كبيرا.

وتظهر الصور توزيع “المنسف الأردني” على المارة وأهل السبيل، مع لافتة توضح أن توزيع الطعام صدقة جارية على روح ريان، أقامتها عائلات العساف وأبناء تلاع العلي وخلدا وأم السماق.

وأثنى العديد من النشطاء على هذه اللفتة الإنسانية المعبرة، مقدمين الشكر للشعب الأردني على تضامنهم مع أسرة ريان ومحاولة مواساتهم.

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