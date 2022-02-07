تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

هبة بريس - وكالات

شهدت قضية الطفل السوري المختطف فواز القطيفان، تطورات جديدة بعد تحديد مكانه بعد نحو 3 أشهر من اختطافه، وفق ما كشفه رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الإثنين.

وقال عبد الرحمن، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ التونسية إنه ”تم تحديد مكان اختطاف الطفل السوري فواز القطيفان المختطف منذ أشهر، والذي أظهر شريط فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضه للتعذيب على يد خاطفيه المطالبين بفدية لإطلاق سراحه“.

وبحسب عبد الرحمن، قامت قوات الأمن السورية بمحاصرة المكان الذي يحتفظ فيه الخاطفون بالطفل السوري، على أمل تحريره.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0