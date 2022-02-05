الصورة تعبيرية

رسميا.. النمسا تعلن إلزامية لقاح كورونا للجميع

2022-02-05 / 8:08 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

بدأت النمسا اليوم السبت، في سابقة في الاتحاد الأوروبي، تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاما تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.

وأصدرت الرئاسة أمس الجمعة، القانون المُعتمد في 20 يناير في البرلمان، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.

وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين.

ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يوما، ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.

وأكد وزير الصحة، وولفغانغ موكستاين، أن التلقيح الإلزامي يهدف إلى الحماية من “الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة”، التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وعقيلته بفيروس كورونا

إصابة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وعقيلته بفيروس كورونا

2022-02-05 / 2:09 مساءً
Photo of قضية الطفل المغربي ريان تحرك قضية الطفل السوري فواز القطيفان

قضية الطفل المغربي ريان تحرك قضية الطفل السوري فواز…

2022-02-05 / 1:34 مساءً
Photo of مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة سياحية في بيرو

مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة سياحية في بيرو

2022-02-04 / 11:13 مساءً
Photo of الجزائر: المطالبة ب 20 سنة نافذة في حق وزير الطاقة الجزائري الأسبق

الجزائر: المطالبة ب 20 سنة نافذة في حق وزير…

2022-02-04 / 9:41 مساءً
Photo of مقتل 5 أشخاص جراء انهيار ثلجي في النمسا

مقتل 5 أشخاص جراء انهيار ثلجي في النمسا

2022-02-04 / 9:32 مساءً
Photo of مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين

مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن…

2022-02-04 / 8:23 مساءً
Photo of انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك النشطين خلال الربع الأخير من 2021

انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك النشطين خلال الربع الأخير من…

2022-02-04 / 8:11 مساءً
Photo of الإمارات ترفع حظر سفر مواطنينها المحصنين إلى 12 دولة أفريقية

الإمارات ترفع حظر سفر مواطنينها المحصنين إلى 12 دولة…

2022-02-04 / 7:23 مساءً
Photo of فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ “أنصار الله

فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ…

2022-02-04 / 6:44 مساءً
Photo of هولندا.. اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية

هولندا.. اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس نقص المناعة…

2022-02-04 / 5:06 مساءً

تعليق واحد

  1. ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يوما، ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق