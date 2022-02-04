كأس إفريقيا.. رضوان جيد حكما لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

2022-02-04 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للحكم الدولي المغربي، رضوان جيد، مهمة قيادة مباراة الترتيب في بطولة كأس إفريقيا بالكاميرون، بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدا السبت، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو”، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيقود جيد، مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، بمساعدة كل من موطنيه، لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، فيما أسندت مهمة إدارة تقنية التحكيم بالفيديو “الفار”، للتونسي هيثم قيراط، والجزائري لحلو بنبراهام.

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