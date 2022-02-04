إنزكان : عمال شركة للبناء يحتجون على أوضاعهم والشركة تؤكد تسوية جزء من ملفهم المطلبي

2022-02-04 / 1:24 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم العشرات من عمال مقاولة للبناء، وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة إنزكان يوم أمس الخميس 3 فبراير الجاري، ضمن سلسلة من الوقفات، من أجل التنديد بعدم تنفيذ مطالبهم المشروعة وخصوصا التغطية الصحية، مطالبين السلطات العاملية بالتدخل لإنصافهم من هذا التعسف الذي طالهم من المقاولة.

وفي نفس السياق ، سبق للمكتب النقابي لعمال المقاولة المنضوي تحت لواء إتحاد فيدرالية النقابات الديمقراطية، أن عقد اجتماعا منتصف الشهر المنصرم ،من أجل تدارس آخر المستجدات التي يعرفها النزاع الجماعي القائم بين الشركة والمكتب النقابي، والتصعيد من طرف المقاولة
وتهربها من التزاماتها وواجباتها التي يضمنها قانون الشغل.

وصدر عن التمثيلية النقابية بيان، نددت من خلاله تاخر المقاولة في تنفيذ بنود المحاضرالموقعة بين الطرفين بمندوبية الشغل وولاية جهة سوس ماسة،وعدم صرف متأخرات الأجور،وحرمان العمال من التغطية الصحية وفبركة ملفات من أجل طرد العمال ونهج أسلوب الإقصاء والتمييز بين العمال و التماطل في هيكلة لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة.

من جانبها نفت إدارة الشركة، ما ورد في البيان النقابي ، مشددة على أنها تؤدي أجور العمال كل 15 يوما،وأنها تسوي جميع المتأخرات بتدرج بحيث لم يبق لها إلا جزءا قليلا منها،أما ملف التغطية الصحية فهو الآن مطروح حاليا لدى المحكمة في نزاع قضائي بين الشركة وبين الصندوق الوطني الإحتياطي الذي يتحمل المسؤولية في عدم تسوية وضعية العمال.

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