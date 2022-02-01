المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد يتطلب 6 سنوات”

هبة بريس - الرباط

اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعاناة قطاع التعمير بمجموعة من الإكراهات.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أي وثيقة متعلقة بالتعمير تتطلب رأي 33 متدخلا ثم 113 توقيعا قبل المصادقة عليها.

وأضافت الوزيرة، أن معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، مشيرة أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات.

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