المنصوري: 59 مدينة من أصل 85 أصبحت “دون صفيح”

هبة بريس - الرباط

ذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن 59 مدينة أعلن عنها كمدن بدون صفيح من أصل 85 مدينة بالمغرب.

وقالت المنصوري في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “مكندبش عليكوم كاين مدن اللي رجع فيها الصفيح، وكتعرفو أن هذا القطاع معقد جدا، حنا كنشتاغلو فالتراب”.

وتابعت المنصوري قائلة “خاص تكون عندنا الجرأة وأنا كنلتازم باش نعاودو النظر في النصوص القانونية اللي صبحات مكتمشاش مع الواقع فبلادنا، وعلينا اليوم نديرو اليد فيد كأغلبية ومعارضة حيت هادي ماشي مسألة سياسية إنما خصنا نبنيو تاريخ جديد فيما يخص التعمير”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5